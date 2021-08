Verkehr in Stormarn : Jetzt kommen Bürger beim Bad Oldesloer Verkehrskonzept zu Wort

Die Stadt Bad Oldesloe befragt Passanten und Geschäftsleute zum Verkehr in der Innenstadt. Doch auch online ist eine Teilnahme an der Befragung möglich.

Bad Oldesloe | Zu viele Lkw, dreiste Raser, fehlende Tempobeschränkungen, rasende Transporter oder fehlende Maßnahmen zur Geschwindigkeitsregulierung – kein anderes Thema wurde in den vergangenen Jahren in Bad Oldesloe so heiß diskutiert wie die Verkehrssituation. Anwohner protestieren gegen Lkw-Verkehr Besonders Anlieger der Grabauer Straße haben immer wieder...

