1529 Ukrainer registriert : So ist die aktuelle Lage in den Stormarner Geflüchteten-Einrichtungen

Bisher sind 1529 Geflüchtete aus den Kriegsgebieten in der Ukraine im Kreis Stormarn registriert worden.

Bad Oldesloe/Ahrensburg/Braak | Es ist relativ ruhig rund um die Geflüchteten-Aufnahmeeinrichtungen des Kreises Stormarn. Die Turnhalle der Beruflichen Schulen in Ahrensburg, das Katastrophenschutzzentrum in Bad Oldesloe und den Rönnerhof in Braak hat die Kreisverwaltung für die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine herrichten lassen. Doch aktuell ist der Andrang sehr gerin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.