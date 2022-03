3000 Flüchtlinge erwartet : So ist die Situation in den Stormarner Flüchtlingsunterkünften

Die Lage in den drei offiziellen Erstaufnahmeeinrichtungen im Kreis Stormarn in Ahrensburg, Braak und Bad Oldesloe war in dieser Woche sehr unterschiedlich. Der Kreis gibt einen Ausblick, wie es weitergehen wird.

Bad Oldesloe | Die Infrastruktur steht, die Abläufe haben sich eingespielt und knapp über 300 Geflüchtete konnten aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Kommunen weitervermittelt werden. Insgesamt sind bisher seit Kriegsbeginn 1100 geflüchtete Ukrainer in Stormarn registriert worden. Diese Zahl bestätigt Andreas Rehberg, Leiter des Fachbereichs Sicherheit und G...

