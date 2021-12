Corona in Stormarn : So ist die Corona-Situation in der Asklepios Klinik Bad Oldesloe

Geschäfstführerin Sigrun Senska sieht ihre Klinik gut für die vierte Welle der Corona-Pandemie aufgestellt und lobt das Personal. Zwei Drittel der Mittarbeiter sind schon zum dritten Mal geimpft.

Bad Oldesloe | Über die Corona-Situation im St. Adolf Stift Reinbek berichteten wir kürzlich. Dort wurden in der vergangenen Woche sechs Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Insgesamt waren es in der vierten Welle bisher 21 Intensivpatienten, die einen sehr schweren Covid-19 Verlauf durchlebten. Aktuell zwei Covid-19-Patienten in der Asklepios-Kl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.