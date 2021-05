Coronavirus : Unterschiedliche Corona-Lage in Oldesloes Partnerstädten Jifna und Beer Yaakov

Die Corona-Situation in Bad Oldesloes Partnerstädten Beer Yaakov (Israel) und Jifna (Palästina) ist unterschiedlich.

Bad Oldesloe | Der Kampf gegen das Corona-Virus scheint in Israel vorerst gewonnen: Mehr als die Hälfte der israelischen Bevölkerung wurde bereits geimpft. Die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigen nicht mehr an und der Inzidenzwert liegen dort momentan gerade mal bei 11. In Bad Oldesloe herrscht gerade gleichzeitig eine nächtliche Ausgangsbeschränkung eine...

