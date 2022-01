20-Jährige übersehen – Unfall : Smart-Fahrer rammt Radfahrerin in Ahrensburg und fährt weiter

Nachdem ein Smart-Fahrer in Ahrensburg eine Radfahrerin übersah, sie am Hinterrad erwischte und zu Fall brachte gab er Gas und entfernte sich. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls.

Ahrensburg | Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Samstagabend, 22. Januar, gegen 18.45 Uhr in Ahrensburg zugetragen. Nach Polizeiangaben war ein Smart-Fahrer gerade dabei, vom Parkplatz eines Supermarktes in die Hamburger Straße Richtung Innenstadt einzubiegen. Dabei übersah er allerdings eine Radlerin. 20-Jährige aus Ahrensburg leicht verletzt Die 20-jähr...

