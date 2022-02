Unfall bei Straßenglätte : Smart-Fahrer landet auf K29 bei Barsbüttel im Graben

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Wassergraben an der Ortsumgehung liegen.

Barsbüttel | Bei Glatteis verlor am Samstagmorgen, 6. Februar, auf der K29 der Fahrer eines Smart die Kontrolle über seinen Smart, kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Wassergraben an der Ortsumgehung liegen. Fahrer befreite sich selbst aus dem Pkw Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Mann selbs...

