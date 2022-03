Eric-Kandel-Gymnasium hilft : Siebtklässler aus Ahrensburg sammeln 2033 Euro für Ukraine-Hilfe

Das Geld wurde als Spende an das Deutsche Rote Kreuz in Ahrensburg überreicht. Der Ortsvorsitzende zeigt sich vom Engagement der Schüler beeindruckt.

Ahrensburg | Eine besondere Spende für das Deutsche Rote Kreuz in Ahrensburg. Weil die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine auch die Schüler der 7b des Eric-Kandel-Gymnasiums in Ahrensburg beschäftigen, entstand bei ihnen nach eigener Aussage der Wunsch zu helfen. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Kirsten Eisenberg, starteten sie daher ein Spendensammelpro...

