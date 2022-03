Flucht bei Freigang in Hamburg : Serien-Ausbrecher Karl L.: Führt die Spur wieder nach Stormarn?

Er wird Ausbrecher-König genannt und ist diesem Ruf erneut gerecht geworden. Seit Freitag ist Schwerverbrecher Karl L. auf der Flucht. Sie begann wieder im Osten Hamburgs. Führt sie auch wieder nach Stormarn?

Hamburg | Seine erneute Flucht machte sogar in England Schlagzeilen. Den „Ausbrecherkönig von Hamburg“ nannte die britische „The Times“ Berufsverbrecher Karl L., der seinen Bewachern am Freitag, 11. März, bei einem begleiteten Freigang entwischt war - wieder einmal. Auch die türkische Tageszeitung „Sözcü“ mit Sitz in Istanbul berichtete. Weiterlesen: Straftä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.