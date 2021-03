Hoisdorf : Stormarnsches Dorfmuseum startet aus der Corona-Pause

Im Stormarnschen Dorfmuseum können Besucher nach Shutdown wieder Stormarner Geschichte mehrerer Jahrtausende bewundern.

Hoisdorf | Gut 250 Jahre ist es her, dass ein Hugenotte namens Duvier, also ein französischer Protestant, den Grundstein für das Bauernhaus „Am Thie“ in Hoisdorf legte. Heute befindet sich in der Kate das Stormarnsche Dorfmuseum, das seit dem 13. März wieder geöffnet hat. „Überschaubar“ war der Besucherandrang am ersten Sonnabend nach der Wiedereröffnung, wie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.