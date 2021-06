Corona in Stormarn : Sechs Neuinfektionen seit Sonnabend im Kreis – Inzidenz: 6,1

Die Corona-Lage im Kreis Stormarn entspannt sich weiter. Die Inzidenz geht runter, die Zahl der noch aktuell Infizierten ebenso.

Bad Oldesloe | Die Corona-Daten am Wochenende: Samstag, 19. Juni, hat es zwei Neuinfektionen im Kreis gegeben und am Sonntag, 20. Juni, keine. Dafür am Montag dann wieder vier weitere Infizierte, teilt das Stormarner Gesundheitsamt mit (Stand: 21. Juni, 15 Uhr). 6709 Menschen sind wieder gesund Die Gesamtzahl der klinisch bestätigten Corona-Fälle beträgt 7076....

