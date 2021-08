Schwitzen, wo man will : „Sauna to go“ – eine runde Sache aus Sülfeld

Wer mal wieder den Alltag hinter sich lassen und entspannen will, kann sich nun eine mobile Fass-Sauna zu sich nach Hause kommen lassen.

Sülfeld | Eine eigene Sauna kommt nicht für jedermann in Frage: Weil man in einer Mietwohnung lebt, weil der Platz im kleinen Garten nicht ausreicht oder weil schlichtweg das Geld fehlt. Aber warum überhaupt kaufen, wenn es sie auch zu mieten gibt? Bis zu vier Plätze im Sauna-Fass Die Rede ist von einer Sauna – in diesem Fall von einer mobilen Fass-Sauna....

