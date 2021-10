Keine Trainingsmöglichkeiten : Schwimmsparte des SV Preußen Reinfeld nach über 50 Jahren aufgelöst

Zu wenige freie Bahnen in den Schwimmhallen in der Umgebung führten zum Ende der Schwimmsparte in Reinfeld.

Reinfeld | Seit ihrem neunten Lebensjahr wohnt Erika Dinse in Reinfeld, und seit damals ist sie auch schon im SV Preußen aktiv. Ein Leben ohne Sport – für die 83-Jährige undenkbar. Begonnen hat sie einst mit Handball und Leichtathletik, wechselte später zur Schwimmsparte und spielt noch heute leidenschaftlich gern Tennis. „Für mich war der SV Preußen auch ein...

