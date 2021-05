Freiwasserschwimmen : Elea Linka landet bei der EM auf Rang sechs

Ein starkes EM-Debüt feierte Schwimmerin Elea Linka von der SG Stormarn Barsbüttel in Budapest.

Budapest | Schwimmerin Elea Linka von der SG Stormarn Barsbüttel hat bei der Freiwasser-Europameisterschaft in Ungarn bei ihrem Debüt über 25 Kilometer den sechsten Rang belegt. Die erst 20-Jährige legte die Strecke im lediglich 17,5 Grad warmen Lupa-See bei Budapest in 4:57:07,6 Stunden zurück. „Das war ein guter Einstieg in den Elitebereich“, lobte Constant...

