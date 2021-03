Schwerer Unfall : Autofahrer rammt in Reinfeld Baum und überschlägt sich

In Reinfeld kam es zu einem schweren Unfall im Schuhwiesenweg, als ein Autofahrer einen Baum rammte.

Reinfeld | Bei einem schweren Unfall wurde am Mittwochmittag, 31. März, ein 58 Jahre alter Autofahrer in Reinfeld verletzt. Der Mann war mit seinem Mercedes auf dem Schuhwiesenweg unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt ist. In der Folge blieb das Auto auf dem Dach liegen. Ersthelfer holten den Verletzten aus dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.