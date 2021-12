Tödlicher Unfall bei Wangelau : Schwerer Schock nach Kollision: Mann überfährt Fußgänger mit seinem Auto

Es war noch dunkel, als das Unfallopfer am Montagmorgen am Fahrbahnrand auftauchte. Der Autofahrer konnte ihm nach eigenen Angaben nicht mehr ausweichen.

Wangelau | Auf der B209 ist es nach Angaben der Polizeidirektion Ratzeburg am Montagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Autofahrer einen Fußgänger überfahren. Der Mann starb noch am Unfallort. Fußgänger lief im Dunkeln am Straßenrand Gegen 6.30 Uhr war der Autofahrer auf der B209 zwischen Wangelau und Schu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.