Tier-Drama in Brunsbek : Feuerwehr-Einsatz: Schwan versucht vergeblich Partner zu retten

Schwanenpaare binden sich für das ganze Leben. Doch seinem verletzten Partner konnte der zur Hilfe gekommene Schwan nicht mehr helfen. Die Feuerwehr holte beide aus dem See.

Brunsbek | In einer schwierigen Rettungsaktion haben Feuerwehrleute am Freitagnachmittag zwei verletzte Schwäne aus einem Angelsee am Steinweg im Brunsbeker Ortsteil Kronshorst geholt. Das Schwanenpaar hatte sich bei der Nahrungssuche in Ästen und Zweigen des Unterholzes am Uferrand verhakt. Eines der Tiere wurde bei seinen verzweifelten Befreiungsversuchen an d...

