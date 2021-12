Großeinsatz für die Feuerwehr : Schuppen in Lauenburg in Vollbrand – niemand verletzt

Die Integrierte Regional-Leitstelle Süd in Bad Oldesloe löste gegen 21.10 Uhr Vollalarm für Lauenburgs Feuerwehr aus. Mehr als 40 Einsatzkräfte rückten zum Schuppenbrand aus.

Lauenburg | Ein Feuer im Bereich der Straße Neustadt, die in Lauenburg mit extremem Gefälle am Elbhang in die Altstadt führt, hat in der Nacht zum Dienstag, 21. Dezember, die Feuerwehr in Atem gehalten. Auf einem Plateau an dem Steilhang stand ein Schuppen in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Nach zahlreichen Notrufen hatte d...

