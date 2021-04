Homeschooling in Stormarn : Corona-Notbremse für Schulen und Kitas: Distanzunterricht und Notbetreuung

Die Kreisverwaltung Stormarn bestätigt, dass Schulen in Stormarn ab Montag ins Distanzlernen wechseln.

Bad Oldesloe | Wie der Kreis Stormarn auf Tageblatt-Nachfrage am Freitag, 23. April, bestätigte, werden alle Schulen in Stormarn ab Montag, 26. April, in das Distanzlernen wechseln. Notbetreuung für Jahrgänge 1 bis 6 Für die Jahrgangsstufen 1 bis 6 soll die Möglichkeit der Notbetreuung angeboten werden. Die Jahrgänge 7 bis 13 sind entsprechend komplett im Dist...

