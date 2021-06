Gymnasium Eckhorst : Bargteheider Schülerinnen gewinnen Fremdsprachen-Wettbewerb

Es ist ein schöner Erfolg für das Gymnasium Eckholt. Drei Schülerinnen aus dem 9. Jahrgang haben den landesweiten Fremdsprachen-Wettbewerb gewonnen. Gelungen ist dies mit einer dreisprachigen Videoproduktion.

Bargteheide | Well done! Die Schülerinnen Feline Roßmanek, Emily Heine und Elske Näckel vom Bargteheider Eckhorst Gymnasium haben den ersten Platz im Landeswettbewerb Fremdsprachen gewonnen. Jetzt vertreten sie das Land im Bundeswettbewerb. Den Titel sicherte sich das Trio aus dem Wahlpflichtkurs Sprachen mit ihrem Video-Beitrag "Blessing in Disguise", einer dre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.