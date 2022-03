Berufliche Schulen in Stormarn : Schüler spenden für die Ukraine, Lehrerin nimmt Flüchtlinge auf

Die Spendenbereitschaft ist auch an den Beruflichen Schulen in Bad Oldesloe und Ahrensburg groß. Neben 2000 Euro wurden auch viele Sachspenden gesammelt. Eine Lehrerin hat außerdem eine Flüchtlingsfamilie aufgenommen.

Bad Oldesloe/Ahrensburg | Der Wunsch vieler Menschen, den vom Krieg bedrohten Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen, ist auch in Stormarn enorm groß. Auch die Beruflichen Schulen des Kreises in Ahrensburg und Bad Oldesloe haben große Spendenaktionen gestartet. Resonanz auf ersten Spendenaufruf war groß Bereits in der vergangenen Woche gab es einen Spendenaufruf von Rain...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.