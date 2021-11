Schülerlauf mit Rekordergebnis : Bargteheider Schüler spenden 13.000 Euro an Grundschule in Ahrweiler

„Beherzt handeln“ lautet das Motto an der Johannes-Gutenberg-Schule in Bargteheide: Statt die Fassade zu verschönern, wird die von der Flut-Katastrophe betroffene Aloisiusschule in Ahrweiler finanziell unterstützt.

Bargteheide/Ahrweiler | Bei Lichte betrachtet gibt es im Kreis Stormarn zweifellos schönere Lehranstalten: Die verwinkelte Johannes-Gutenberg-Schule (JGS) in Bargteheide, in Trägerschaft des Amtes Bargteheide-Land, ist nicht besonders hübsch anzusehen. Die äußere Hülle hat eindeutig schon mal bessere Tage gesehen. Davon zeugen allein zahlreiche Graffitis. Aber hier an der...

