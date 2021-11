Brandschutz-Mängel : Schornsteinbrand in Bargteheide: Kaminheizung darf vorerst nicht genutzt werden

Wegen Brandschutz-Mängeln müssen die Bewohner erst einmal auf den mit Holz betriebenen Kaminofen verzichten.

Bargteheide | Nach einem ausgedehnten Schornsteinbrand in einem Einfamilienhaus an der Alten Landstraße in Bargteheide ist die Heizung des Hauses vorerst stillgelegt worden. Schornsteinfegermeister Timo Erbs aus Bad Oldesloe sagte: „Bei einer Überprüfung wurden Mängel am Brandschutz des Kaminofens und dessen Abzug festgestellt. Aus Sicherheitsgründen wurde deshalb ...

