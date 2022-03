Spenden-Aktion : Schauspieler Fabian Harloff unterstützt Flohmarkt in Lütjensee

Die Kita „Lütje Lüüd“ veranstaltete gemeinsam mit der Elternvertretung und vielen ehrenamtlichen Helfern einen Flohmarkt. Mit dabei waren auch Schauspieler und Musiker Fabian Harloff.

Lütjensee | „Wir freuen uns über die riesige Resonanz und hoffen auf einem hohen Spendenertrag, der in voller Höhe für ukrainische Kinder bestimmt ist“, sagte Swantje Schlapkohl von der Kita „Lütje Lüüd“ am Sonntagmittag auf dem Sportplatz in Lütjensee. Flohmarkt für ukrainische Kinder Zusammen mit der Elternvertretung und vielen ehrenamtlichen Helfern wurd...

