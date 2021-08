Leerstehendes Kaufhaus : „Schandfleck“ in Bad Oldesloe wird noch dieses Jahr abgerissen

Das Gebäude in der Lübecker Straße ist seit Jahren ein Dorn im Auge vieler Oldesloer. Noch 2021 soll es abgerissen werden.

Bad Oldesloe | Was seit Jahren viele Bad Oldesloer fordern, wird in den nächsten Wochen und Monaten Realität werden - das leerstehende ehemalige Kaufhaus „Nickel“ in der Lübecker Straße der Kreisstadt wird noch dieses Jahr abgerissen. Abriss noch in diesem Jahr geplant Anschließend wird das Grundstück dann in den Besitz der Stadt Bad Oldesloe übergehen. „Es wu...

