Sanierung der Fahrbahnen : Etwa 14,5 Millionen Euro fließen in die A 21

Zwischen der Anschlussstelle Schackendorf und Leezen auf der A 21 startet die große Fahrbahn-Sanierung.

Leezen | In Kürze geht es los mit der grundhaften Erneuerung auf der A 21 zwischen den Anschlussstellen (AS) Schackendorf bis Leezen: Die Arbeiten beginnen am Dienstag, 6. April, auf beiden Richtungsfahrbahnen. Erneuerung auf 3,94 Kilometern Zwischen der AS Schackendorf bis Bad Segeberg-Süd wird eine Instandsetzung der Fahrbahn auf 3,94 Kilometern erfolg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.