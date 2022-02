Fußball-Oberliga Süd : Generalprobe misslingt: Preußen Reinfeld wird vom TSV Bordesholm vorgeführt

Der SV Preußen Reinfeld wird sich erheblich steigern müssen, wenn er zum Re-Start in der Fußball-Oberliga Süd beim PSV Neumünster punkten will. Die Generalprobe setzten die Stormarner beim TSV Bordesholm in den Sand.

Bordesholm | Im letzten Testspiel vor dem Re-Start beim Tabellenschlusslicht PSV Neumünster hat sich der SV Preußen Reinfeld am Sonnabend, 5. Februar, eine herbe 1:6-Niederlage im Oberliga-Quervergleich beim TSV Bordesholm eingefangen. „Ich kann mir den Einbruch in der zweiten Halbzeit nicht erklären“, sagte ein sichtlich enttäuschter SVP-Coach Jan-Christian Hack ...

