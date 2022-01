Fußball-Oberliga Süd : Preußen Reinfeld kommt im Test beim TuS Hoisdorf nicht über ein 2:2 hinaus

Dass Oberligist SV Preußen Reinfeld im Testspiel beim zwei Klassen tiefer um Punkte spielenden TuS Hoisdorf nicht über ein 2:2 hinaus kam, war weniger dramatisch, als die Verletzung, die sich Phillip Hackbarth zuzog.

Hoisdorf | Nach den Niederlagen gegen den SV Todesfelde (1:3) und den 1. FC Phönix Lübeck (0:4) sind die Oberliga-Fußballer des SV Preußen Reinfeld am Sonnabend, 29. Januar, im dritten Testspiel beim TuS Hoisdorf, Tabellenvorletzten der Verbandsliga Süd, nicht über ein 2:2 hinaus gekommen. Weiterlesen: Preußen Reinfeld verkauft sich im Testspiel gegen Phönix Lübeck teuer Pascal Lorenz, der auf die angeschlagenen Kristof Rönnau und Justin Cloppatt verzichtete, führte den mäßigen Auftritt auf die angespannte Personallage und die kraftraubenden Einheiten der vergangenen Woche zurück: „Wir haben in den letzten sieben Tagen drei Trainingseinheiten und drei Testspiele absolviert“, relativierte der Preußen-Coach, für dessen Elf in zwei Wochen bereits das Nachholspiel gegen den PSV Neumünster ansteht. Hackbarth verletzt sich erneut Mehr als über das Unentschieden ärgerte sich Lorenz, dem nur 14 Spieler zur Verfügung standen, über die Verletzung von Phillip Hackbarth. Der Mittelfeldspieler musste in der 27. Minute mit einer schweren Knieverletzung ausgewechselt werden und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Großhansdorf gebracht. Der 24-Jährige konnte die Klinik am Abend bereits wieder verlassen. Eine MRT-Untersuchung am Montag soll nun Aufschluss über die Schwere der Verletzung bringen. Reinfeld verspielt Führung Der Mittelfeldspieler war nach einer langen Verletzungspause wegen eines Bänderrisses gerade erst wieder ins Training eingestiegen und hatte den Oberligisten in der neunten Minute in Führung gebracht. Leif Duisberg (36.) glich mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Pausenstand aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Julius Schneider (59.) die Hoisdorfer in Front, ehe dem eingewechselten Marcel Dankert in der 86. Minute per Gewaltschuss der schmeichelhafte Ausgleich zum Endstand gelang. Bolat hilft dem SVP nicht weiter In den ersten 45 Minute kam beim SV Preußen mit Sertac Bolat ein Gastspieler zum Einsatz, der in der Hinrunde zwei Spiele für Ligarivale FC Dornbreite absolviert hatte. Seit dem 1. Januar ist der Angreifer auf der Suche nach einem neuen Verein. Die Stormarner haben sich entschieden, von einer Verpflichtung Abstand zu nehmen. „Sertac hilft uns fußballerisch nicht wirklich weiter. Menschlich passt alles, aber wir wollen uns qualitativ verstärken, und schon in den Trainingseinheiten war zu erkennen, dass er an seine Grenzen stößt“, erklärte Lorenz. Podbielski rückt in Trainingskader auf Paul Podbielski aus der eigenen Reserve, der sich zuletzt im Testspiel gegen Phönx Lübeck zeigen durfte, wird hingegen künftig regelmäßig am Training der Ligamannschaft teilnehmen. „Wir wollen ihn langsam ranführen. Auf Dauer könnte er eine Alternative für uns sein, wird die Punktspiele aber vorerst weiterhin in unserer Zweiten bestreiten“, so Lorenz. Weiterlesen: Pascal Lorenz und Jan-Christian Hack bleiben Trainer des SV Preußen Reinfeld SV Preußen Reinfeld startet mit drei Rückkehrern in die Wintervorbereitung Statistik ...

