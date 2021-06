Fußball-Oberliga : Keine überhöhten Erwartungen: Klassenerhalt ist das Ziel

Keine überhöhte Erwartung: Der SV Preußen Reinfeld startet mit einer verjüngten Mannschaft in die Vorbereitung auf seine dritte Saison in der Fußball-Oberliga Schleswig-Holstein und hofft auf den erneuten Klassenerhalt.

Reinfeld | Fußball-Oberligist SV Preußen Reinfeld hat das Training in Vorbereitung auf die Saison 2021/22 aufgenommen. 22 Akteure konnte SVP-Coach Jan-Christian Hack zur ersten Einheit am Montag auf dem C-Platz am Bischofsteicher Weg begrüßen. Unter ihnen die sechs Neuzugänge Alaa Nader, Luis Mickeleit, Marvin Zimmermann, Dominik Möller, Justin Cloppatt und Niki...

