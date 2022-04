Fußball-Oberliga Abstiegsrunde : SV Preußen Reinfeld steht beim TSV Altenholz unter Druck

Der SV Preußen Reinfeld startet mit nur zehn Punkten am Samstag, 2. April, in die Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga und steht beim TSV Altenholz bereits erheblich unter Druck. Jede Spiel habe daher Endspielcharakter.

Reinfeld | Der erste Frust nach der 0:3-Heimspielniederlage am Mittwochabend, 30. März, im Stormarnderby gegen den SV Eichede und der verpassten Chance, den Klassenerhalt mit dem Einzug in die Meisterrunde der Fußball-Oberliga vorzeitig perfekt zu machen, ist verflogen. Der Fokus richtet sich auf die am Samstag, 2. April, beginnende Abstiegsrunde, in die die Rei...

