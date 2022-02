Handball-Oberliga Damen : Preußen Reinfelds Trainer Detfred Dörling fordert eine andere Mentalität

Den Abstieg vor Augen, findet Detfred Dörling deutliche Worte: Der Trainer der Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld erklärt vor dem Spiel gegen HT Norderstedt die Gründe für die Negativserie seiner Sieben.

Reinfeld | Mit 2:8 Punkten befinden sich die Oberliga-Handballerinnen des SV Preußen Reinfeld als Tabellensiebter der Abstiegsrunde auf Kurs in Richtung Schleswig-Holstein-Liga. Nach der Derbyniederlage zuletzt gegen den Ahrensburger TSV wurde in einigen Presseberichten der Abstieg bereits als besiegelt vermeldet. Trainer Detfred Dörling betont indes, dass er in...

