Fußball-Oberliga Süd : SV Preußen Reinfeld erwartet unangenehme Aufgabe beim TSV Pansdorf

Im Hinspiel gelang nach zuvor zwei Auftaktniederlagen der erste Saisonsieg. Der SV Preußen Reinfeld hofft auch das Rückspiel gegen den TSV Pansdorf für sich entscheiden zu können, erwartet aber eine schwere Aufgabe.

Reinfeld | Nach zweiwöchiger Zwangspause greift der SV Preußen Reinfeld am Samstag, 20. November 2021, wieder in das Wettkampfgeschehen in der Fußball-Oberliga Süd ein. Um 14 Uhr sind die Stormarner beim TSV Pansdorf zu Gast, der im Hinspiel nach Toren von Nikita Bojarinow und Kristof Rönnau mit 2:0 bezwungen wurde. Erst neun Partien hat der Tabellensiebte au...

