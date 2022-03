Fußball-Oberliga Süd : SV Preußen Reinfeld dreht in Unterzahl Rückstand gegen Eutin 08

Rückstand, Platzverweis, Einwechselspieler, die zu Matchwinnern werden – das Auswärtsspiel des SV Preußen Reinfeld in der Fußball-Oberliga Süd am Samstag, 19. März, bei Eutin 08 hatte einiges an Spannung zu bieten.

Eutin | In der Fußball-Oberliga Süd hat der SV Preußen Reinfeld sich die Chance auf das Erreichen der Meisterrunde bewahrt. Die Stormarner gewannen am Samstag, 19. März, in einer dramatischen Partie nach einem zwischenzeitlichen Rückstand in Unterzahl bei Schlusslicht Eutin 08 mit 4:1 (0:0). Als gewinnbringend erwiesen sich dabei vier der fünf Einwechselspiel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.