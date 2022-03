Fußball-Oberliga Süd : Besondere Brisanz im Derby zwischen Preußen Reinfeld und SV Eichede

Besondere Spannung verspricht das Stormarnderby am Mittwochabend, 30. März, in der Fußball-Oberliga Süd zwischen dem SV Preußen Reinfeld und dem SV Eichede statt, das Corona-bedingt zweimal verlegt werden musste.

Reinfeld | Nach der Corona-bedingten Zwangspause werden mit etwas Verspätung am Mittwochabend, 30. März, die letzten Entscheidungen in der Südstaffel der Fußball-Oberliga Süd fallen. In zwei Kreisderbys geht es um die beiden letzten Tickets für die Meisterrunde und damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Um 19.30 Uhr empfängt der Tabellenvierte SV Preußen Reinfeld ...

