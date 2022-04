Fußball-Oberliga Abstiegsrunde : Marvin Zimmermann ebnet Preußen Reinfeld den Weg zum Kantersieg

Keeper Marvin Zimmermann verhinderte mehrfach, dass der SV Preußen Reinfeld in Rückstand geriet und sorgte mit einem gehaltenen Foulelfmeter beim Kantersieg gegen den SV Frisia 03 Risum-Lindholm für die Initialzündung.

Reinfeld | Der SV Preußen Reinfeld hat in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga den zweiten Sieg in Folge gefeiert und durch das 6:0 (0:0) über den SV Frisia 03 Risum-Lindholm am Sonntag, 10. April. einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt getan. Kurios: Kein Feldspieler, sondern SVP-Keeper Marvin Zimmermann avancierte beim Kantersieg zum Matchwinner sei...

