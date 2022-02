Fußball-Verbandsliga Süd-Ost : SV Hamberge bereitet sich intensiv auf den Kampf um den Klassenerhalt vor

Mit einem Neuzugang und viel Engagement hat der SV Hamberge das Training in Vorbereitung auf die Restrunde in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost bereits aufgenommen, um gerüstet zu sein für den Kampf um den Klassenerhalt.

Hamberge | Wenn der SV Hamberge am 2. April in der Fußball-Verbandsliga Süd-Ost beim TSV Neustadt antritt, liegen fast fünf Monate Winterpause hinter den Stormarnern. Das letzte Pflichtspiel haben die Schützlinge von Trainer Roland Giering am 21. November 2021 (1:2 gegen SVG Pönitz) absolviert. „Die Pause ist zu lang, die Spieler wollten endlich wieder etwas gem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.