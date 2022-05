Fußball-Oberliga Meisterrunde : 0:2 gegen TSB Flensburg: SV Eichede kann den Regionalliga-Aufstieg abhaken

Auch in der kommenden Saison wird der SV Eichede in der Fußball-Oberliga um Punkte spielen. Die Stormarner kassierten gegen den TSB Flensburg ihre dritte Niederlage in Folge und sind damit raus aus dem Aufstiegsrennen.

