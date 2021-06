Fußball-Oberliga : SV Eichede steigt in die intensive Phase der Vorbereitung ein

Nach ein paar Tagen der Ruhe geht es in die Vollen: Am Mittwoch, 23. Juni, bittet Coach Denny Skwierczynski die Oberliga-Fußballer des SV Eichede wieder auf den Trainingsplatz, zudem stehen noch zehn Testspiele an.

Steinburg | Fußball-Oberligist SV Eichede steigt am Mittwoch, 23. Juni, in den zweiten Teil der Saisonvorbereitung ein. Nach einem Leistungstest im Oldesloer Kurparkstadion bittet Trainer Denny Skwierczynski seine Schützlinge zur fußballspezifischen Einheit auf den Platz. Am Sonnabend, 26. Juni, steht dann bereits das erste Testspiel bei Verbandsligist SC Rönnau ...

