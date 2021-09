Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede kanzelt Preußen Reinfeld im Stormarnderby mit 7:1 ab

Nicht den Hauch einer Siegchance hatte der SV Preußen Reinfeld im Stormarnderby der Fußball-Oberliga Süd. Tabellenführer SV Eichede machte mit dem Kreisrivalen kurzen Prozess und feierte einen 7:1 (4:0)-Kantersieg.

Steinburg | Der SV Eichede hat seine Vormachtstellung im Kreis Stormarn eindrucksvoll untermauert. In einer äußerst einseitigen Partie setzte sich der noch ungeschlagene Primus der Fußball-Oberliga Süd mit 7:1 (4:0) im Stormarnderby gegen den SV Preußen Reinfeld durch und brachte damit einen Klassenunterschied zum Ausdruck. In der Vergangenheit haben wir uns of...

