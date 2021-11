Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede hat das Hallenmasters im Kopf – und Eutin 08 vor der Brust

Das 23. Hallenmasters wirft seine Schatten voraus. Die Vorfreude beim SV Eichede ist groß, im Januar 2022 beim Budenzauber in Kiel dabei zu sein. Am Sonntag aber geht es zunächst in der Oberliga gegen Eutin 08 um Punkte.

Eichede | Marcel Gevert schickte selbstbewusst eine Kampfansage an die Konkurrenz: „Wir haben viele dribbelstarke Spieler und werden ein ziemlich unangenehmer Gegner sein“, sagte der Torhüter von Fußball-Oberligist SV Eichede im Rahmen der Gruppenauslosung des 23. SHFV-Hallenmasters am Mittwochabend im Uwe Seeler Fußball Park in Malente. Weiterlesen: Titelve...

