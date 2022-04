Fußball-Oberliga Süd : Zwei Topspiele: SV Eichede hat den Eckernförder SV und den SV Todesfelde zu Gast

Zwei wegweisende Spitzenspiele innerhalb von nur 48 Stunden: Der SV Eichede hat am Samstag, 16. April, zunächst den Eckernförder SV zu Gast, ehe am Montag das Duell der Aufstiegsaspiranten gegen den SV Todesfelde folgt.

Steinburg | Ob an Ostern Feiertagsstimmung in Eichede aufkommt, hängt auch von den Ergebnissen der Oberliga-Fußballer des SVE ab. Der noch ungeschlagene Tabellenführer steht vor zwei richtungweisenden Partien im Titelkampf. Am Samstag, 16. April, haben die Stormarner zunächst den Eckernförder SV zu Gast, der als Tabellenzweiter nur einen Punkt weniger auf dem Kon...

