Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede verabschiedet sich mit Sieg über VfB Lübeck II in die Winterpause

Unbesiegt geht der SV Eichede in die Winterpause: Die Stormarner gewannen ihr letztes Spiel des Jahres 2021 in der Fußball-Oberliga Süd souverän beim VfB Lübeck II, der mit einer deutlich verjüngten Mannschaft antrat.

Lübeck | Der SV Eichede hat sein letztes Oberligaspiel des Jahres souverän gewonnen und geht nach dem 4:0 (2:0)-Auswärtserfolg beim Tabellendritten VfB Lübeck II unbesiegt in die Winterpause. Mit zwei Punkten Vorsprung führen die Stormarner das Klassement in der Südstaffel weiter vor dem SV Todesfelde an, der allerdings noch eine Partie mehr zu absolvieren hat...

