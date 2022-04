Fußball-Verbandsliga Süd : Titelfavorit schwächelt – WSV Tangstedt gewinnt auch beim SSV Pölitz nicht

In der Fußball-Verbandsliga Süd hat der ambitionierte WSV Tangstedt nach der ersten Saisonniederlage zwar am Sonntag, 3. April, zurück in die Erfolgsspur gefunden, sich aber mehr als ein 0:0 beim SSV Pölitz erhofft.

Pölitz | Nachdem der WSV Tangstedt zuletzt das Spitzenspiel gegen Tabellenführer SSC Hagen Ahrensburg mit 1:4 verloren hatte, konnte die Elf von WSV-Coach Kevin Steen auch im zweiten Spiel nach der Winterpause nicht den ersten Sieg verbuchen. Das torlose Remis gegen den abstiegsbedrohten SSV Pölitz am Sonntag, 3. April, war zu wenig, um den eigenen Ansprüchen ...

