Auszeichnung in Neumünster : SSV Pölitz erhält für Umweltschutzprojekt „Großen Stern des Sports“ in Silber

Der Stormarner Verein gewann das schleswig-holsteinische Landesfinale, ein Ticket für das Bundesfinale am 24. Januar 2022 in Berlin – dort geht es dann um den Gold-Stern – und ein Preisgeld von 2500 Euro.

Neumünster | Das Engagement für den Umweltschutz überzeugte die Jury. Am Dienstagabend, 16. November 2021, erhielt der SSV Pölitz in Neumünster den „Großen Stern des Sports“ in Silber. Mit dem Projekt „Die Fußballsparte summt...der Umwelt zuliebe“ gewann der etwa 450 Mitglieder starke Verein aus dem Kreis Stormarn das schleswig-holsteinische Landesfinale, ein T...

