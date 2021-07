Fußball-Kreispokal in Stormarn : SSV Großensee freut sich auf Nachbarschaftsderby gegen TSV Trittau

Der SSV Großensee ist als letzte Mannschaft in das Viertelfinale des Stormarner Fußball-Kreispokals eingezogen. Robert Hoffmann avancierte beim 3:1 (0:0) gegen den VfL Rethwisch zum Matchwinner.

Rethwisch | Im letzten Achtelfinalspiel des Stormarner Fußball-Kreispokals avancierte Kevin Hoffmann zum Matchwinner. Der Angreifer des SSV Großensee war beim 3:1 (0:0)-Sieg über Kreisliga-Konkurrent VfL Rethwisch an allen drei Treffern seiner Mannschaft beteiligt. Beide Teams waren mitten in der Saisonvorbereitung weit davon entfernt, in Bestbesetzung antrete...

