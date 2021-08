Fußball-Verbandsliga Süd : SSC Hagen Ahrensburg und TSV Bargteheide mit maximaler Ausbeute

Mit dem TSV Bargteheide und dem SSC Hagen Ahrensburg hat sich ein Duo aus dem Kreis Stormarn auch am zweiten Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Süd schadlos gehalten und führt das Klassement an.

Kreis Stormarn | Leezener SC – SSC Hagen Ahrensburg 0:2 (0:0) Mit dem Auswärtssieg sicherte sich der SSC Hagen Ahrensburg nach zwei Spieltagen die maximale Punktausbeute und unterstrich seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz in der Süd-Staffel. Der gastgebende LSC verteidigte diszipliniert und machte zunächst die Räume eng. Der SSC hatte zwar anfangs mehr Ballbesi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.