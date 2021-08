Saisonvorschau : SSC Hagen nimmt Titel in der Fußball-Verbandsliga Süd ins Visier

Der SSC Hagen Ahrensburg strebt in der Fußball-Verbandsliga Süd den Titel an. Auch mit dem TSV Bargteheide dürfte zu rechnen sein. In der Saisonvorschau werfen wir einen Blick auf Kader und Ziele der Stormarner Teams.

Bad Oldesloe | Zwei Stormarner Mannschaften, die am Wochenende, 21./22. August, in der Südstaffel der Fußball-Verbandsliga in die neue Saison starten, haben sich ambitionierte Ziele gesteckt und wollen in der Tabelle ganz oben mitmischen. Und weil die Kaltenkirchener TS und Fetihspor Kaltenkirchen in eine andere Staffel gewechselt sind, könnte es auf einen Zweikampf...

