Fußball-Kreispokal in Stormarn : Letzte Entscheidung der Fußballsaison 2020/21 fällt in Siek

Im Kreispokal-Wettberwerb ermitteln die Fußballerinnen des SSC Hagen Ahrensburg und des SV Meddewade am Dientag (3. August) in Siek den Titelträger der Saison 2020/21, der den Kreis Stormarn im Landespokal vertritt.

Siek | Am Dienstag, 3. August, fällt auf dem Sieker Sportplatz die letzte Entscheidung der Fußballsaison 2020/2021. Um 19.30 Uhr steht das Stormarner Kreispokal-Endspiel der Frauen zwischen dem SV Meddewade und Titelverteidiger SSC Hagen Ahrensburg auf dem Programm. Der Sieger ist für den SHFV-Landespokal qualifiziert und trifft in der ersten Runde auf IF St...

