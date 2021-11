Frauenfußball-Oberliga : SSC Hagen Ahrensburg kassiert im Topspiel beim Kieler MTV erste Niederlage

Ausgerechnet im Spitzenspiel der Frauenfußball-Oberliga hat der SSC Hagen Ahrensburg seine erste Saisonniederlage kassiert und die Tabellenführung eingebüßt. Mit 0:3 (0:0) verloren die Stormarnerinnen beim Kieler MTV.

Ahrensburg | Die bislang weiße Weste des SSC Hagen Ahrensburg hat erste Flecken bekommen. Die Stormarnerinnen, die sieben Siegen in Serie gefeiert haben, mussten sich erstmals in dieser Saison geschlagen geben und büßten nach dem 0:3 (0:0) im Spitzenspiel beim Kieler MTV die Tabellenführung ein. Weiterlesen: SSC Hagen Ahrensburg will Siegesserie beim Kieler MTV...

