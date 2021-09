Olaf Scholz als Sieg-Faktor : SPD holt in den drei Stormarner Wahlkreisen alle Direktmandate

Half ihnen vor allem auch der Olaf-Scholz-Boom? Bengt Bergt, Dr. Nina Scheer und Bettina Hagedorn heißen die drei SPD-Sieger der Wahlkreise 8 bis 10.

Bad Oldesloe | Am Ende jubelten überall in den Stormarner Wahlkreisen die Direktmandats-Kandidaten der Sozialdemokraten. Nachdem 2017 noch alle Wahlkreise fest in der Hand der CDU waren, gingen die Christdemokraten in Sachen Erststimme dieses Mal leer aus. Der genau Blick auf die Ergebnisse zeigt: Diese decken sich absolut mit dem Bundestrend. Der Hype um Olaf Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.